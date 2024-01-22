Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», его слова передаёт издание «Украинская правда».
«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — цитирует издание слова президента.
При этом, о каких именно территориях идёт речь и что именно представляет из себя этот указ — Зеленский не уточнил. На его официальном веб-сайте никакой информации об этом указе пока что нет.
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