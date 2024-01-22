Обнародованы имена 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

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Стали известны имена 13 французских наёмников, которые находились в Харькове во время удара российской армии, список французские волонтеры из организации SOS Donbass предоставили «РИА Новости».
Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.
При этом, во французском МИД заявили, что их граждане никогда не находились в зоне СВО на Украине, а все подобные заявления — это манипуляция России.
Тем временем, «РИА Новости» публикует список 13 граждан Франции, которые находились в Харькове во время российского удара. При этом, как отметили в агентстве, их судьба в настоящий момент доподлинно неизвестна.
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При этом, во французском МИД заявили, что их граждане никогда не находились в зоне СВО на Украине, а все подобные заявления — это манипуляция России.
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Евгения Парфентьева