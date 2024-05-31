Военэксперт Живов сообщил о вводе дополнительной группировки на Харьковском направлении

Фото: Минобороны РФ
Все цели спецоперации будут непременно достигнуты, Россия действует решительно, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Также глава Минобороны РФ сделал еще несколько утверждений:
1. Войска Российской Федерации на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на 8-9 км, продвижение идёт на всех тактических направлениях.
2. В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации.
3. ВС РФ освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.
Про ход событий в зоне специальной военной операции рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
По мнению военного блогера, каких-то больших прорывов ждать преждевременно.
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1. Войска Российской Федерации на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на 8-9 км, продвижение идёт на всех тактических направлениях.
2. В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации.
3. ВС РФ освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.
Про ход событий в зоне специальной военной операции рассказал в беседе с «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
«Есть информация, что планируется ввод дополнительной группировки в направлении Сумской области. Это ключевая интрига. В остальном везде идут тяжелые позиционные бои, российская армия наступает очень медленно и сложно. В Харьковской области, в ДНР, на Запорожье — везде идут бои, но они медленные. Происходят бои за небольшие участки», — сказал эксперт.
По мнению военного блогера, каких-то больших прорывов ждать преждевременно.
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Анастасия Бондарева