Welt: ПВО Украины не в состоянии справиться с новыми ударами ВС РФ

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Украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами российских войск. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, после очередных взрывов, прогремевших в Киеве во вторник, 23 января.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса с использованием ракет большой дальности.
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