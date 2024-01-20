BI: беспилотники ВСУ не приносят пользы из-за средств РЭБ ВС России

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ВСУ более не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники в зоне СВО. Им мешают средств РЭБ ВС России.
Об этом сообщает Business Insider.
По данным журналистов, украинцы модифицируют БПЛА и дроны гражданского назначения в зоне СВО под военные нужды.
Данные БПЛА являлись одним из главных видов вооружения ВСУ, в особенности на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии. Но из-за улучшения российских систем РЭБ такие дроны стали приносить мало пользы.
Ранее Минобороны РФ впервые отчиталось об успешном перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США. Интересно, что США официально не сообщали о поставках Киеву ракет данного типа, пишет РИА Новости.
Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.
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«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», —сказано в материале.
Данные БПЛА являлись одним из главных видов вооружения ВСУ, в особенности на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии. Но из-за улучшения российских систем РЭБ такие дроны стали приносить мало пользы.
Ранее Минобороны РФ впервые отчиталось об успешном перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США. Интересно, что США официально не сообщали о поставках Киеву ракет данного типа, пишет РИА Новости.
Ракета-имитатор ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy) является гибридом ракеты и БПЛА. Её запускают с самолета. Но боевой части не несет. Она представляет собой «обманку», главной задачей которой является вынудить системы ПВО противника отреагировать и рассекретить местоположение батареи.
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Мария Фирсова