В Киеве во вторник утром на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

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В Киеве сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщают в столичной военной администрации, передает ТАСС.
«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — информирует телеграм-канал администрации.Позже информацию о взрывах в городе подтвердил Мэр Киева Виталий Кличко, он призвал не покидать укрытий.
Ранее в Британии раскрыли причину предстоящего увольнения главкома ВСУ Залужного. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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