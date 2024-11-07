Российский разведчик сообщил о применении ВСУ запрещенного оружия

Фото: istock / andrey shalari
ВСУ применяют на позициях разведчиков Вооруженных сил РФ на Кураховском направлении химическое оружие. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир разведроты с позывным Кирей.
«Прилетела емкость с газом. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — заявил военнослужащий.В настяощее время на Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, крупнейшего населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем украиснкой армии, позволит ВС России продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине пропали десятки радиоактивных источников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ
«Пудель Путина»: Премьер Хорватии оскорбил президента страны за отказ поддерживать ВСУ
Forbes: Киев применит Stryker против России в Курской области
Алина Юрчак