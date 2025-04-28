Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Солдат батальона имени Максима Кривоноса, сформированный из добровольцев — экс-бойцов ВСУ, с позывным Румын рассказал, как попал в плен и вступил в ряды ВС РФ. В 2022 году мужчина пришел за справкой для загранпаспорта в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако вместо нее получил повестку и больше не смог покинуть здание. Об этом сообщают «РИА Новости».
По данным источника, следующие 2,5 года он был оператором противотанкового ракетного комплекса в ВСУ. Прошлой весной ему приказали закрепиться на точке возле поселка Водный. Когда боец оказался на месте, его встретили с оружием военнослужащие из ДНР.
Читайте также:
Участник СВО объяснил преимущества военного опыта для управленцев
Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ
Песков прокомментировал заявления Зеленского о ситуации в Курской области
«Я говорю: «Что вы целитесь? Я из 71-й бригады». А они говорят: «Здрасте, мы из ДНР». Я с ними провел сутки, нормальные ребята», — вспоминает Румын.Ночью украинское командование решило ликвидировать своих солдат с применением «Бабы-яги». После этого Румыну рассказали о батальоне имени Максима Кривоноса, где бывшие бойцы ВСУ борются за свободу Украины на стороне России. Мужчина служит в этом подразделении около полугода.
Читайте также:
Участник СВО объяснил преимущества военного опыта для управленцев
Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ
Песков прокомментировал заявления Зеленского о ситуации в Курской области
Стажер