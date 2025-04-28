Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем недавнем заявлении предложил ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Курской области. Он отметил, что глава государства объявил о полном освобождении региона от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба Российской Федерации», — заявил Песков журналистам.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, подчеркнув при этом значимую помощь, оказанную Северной Кореей в разгроме противника.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).
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