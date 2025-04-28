Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ

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Семь жилых домов получили повреждения в результате атаки со стороны ВСУ в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, один дом сгорел.
«ВСУ подобно фашистам ночью атаковали наш регион, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — написал губернатор в Telegram-канале.Он добавил, что в двух квартирах выбило стекла при налете украинских дронов, повреждена кабина строительного крана и объекты, связанные с энергоснабжением. Чиновник заключил, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России. В Минобороны неоднократно заявляли о нарушениях со стороны Киева месячного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий длился в период с 18 марта по 18 апреля.
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