Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем недавнем заявлении предложил ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Курской области. Он отметил, что глава государства объявил о полном освобождении региона от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом пишет РИА Новости.