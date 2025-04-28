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Богомаз сообщил о повреждении жилых домов в Брянской области после атаки ВСУ

Фото: istockphoto/dk_photos

Фото: istockphoto/dk_photos

Семь жилых домов получили повреждения в результате атаки со стороны ВСУ в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, один дом сгорел.
«ВСУ подобно фашистам ночью атаковали наш регион, нанося удары по гражданским объектам и инфраструктуре», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что в двух квартирах выбило стекла при налете украинских дронов, повреждена кабина строительного крана и объекты, связанные с энергоснабжением. Чиновник заключил, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России. В Минобороны неоднократно заявляли о нарушениях со стороны Киева месячного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий длился в период с 18 марта по 18 апреля.

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#брянская область
В МИД назвали условия для урегулирования конфликта на Украине
Лавров: условиями для мира на Украине являются ее нейтральный статус и денацификация
28 апреля 2025, 11:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Нейтральный статус Украины и ее денацификация — условия для урегулирования кризиса, заявил бразильской O Globo глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года — одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая — это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», — прокомментировал дипломат.
В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протесты начались на фоне приостановки подписания Украиной ассоциации с Евросоюзом. В результате тогдашний президент республики Виктор Янукович покинул страну. После событий на майдане в стране подняли головы неонацисты, что сопровождалось рядом политических убийств и убийств журналистов. Кроме того, на Украине стали бороться с русским миром во всех его проявлениях.

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Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР в случае необходимости
28 апреля 2025, 11:33

Фото: istockphoto/yulenochekk

Россия может оказать военную помощь Северной Корее согласно договору о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении боевых действий в Курской области в субботу, 26 апреля. Он отметил помощь северокорейской стороны в разгроме украинских неонацистов. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года.

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#война
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Песков прокомментировал заявления Зеленского о ситуации в Курской области
28 апреля 2025, 11:28

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем недавнем заявлении предложил ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина относительно ситуации в Курской области. Он отметил, что глава государства объявил о полном освобождении региона от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба Российской Федерации», — заявил Песков журналистам.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ, подчеркнув при этом значимую помощь, оказанную Северной Кореей в разгроме противника.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО).

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Полковник Артёмов рассказал о плюсах программы «Герои Подмосковья» для участников СВО
Полковник рассказал о плюсах программы «Герои Подмосковья» для участников СВО
28 апреля 2025, 11:20

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

После возвращения со спецоперации в первую очередь хотелось бы быть полезным обществу и государству. Такое мнение высказал участник СВО, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артёмов.
«Хотелось бы, чтобы это было не для галочки, а для людей, для общества. Чтобы была ответная реакция, чтобы люди получали реальную помощь и реальные действия», – сказал военный в интервью РИАМО.
По словам Артёмова, несмотря на огромный опыт и научную деятельность, возвращение к гражданской жизни даётся с трудом. Военный считает, что ему поможет региональный проект «Герои Подмосковья» – Вячеслав уже подал заявку на участие.

Региональная программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО реализуется в Московской области. Цель проекта – помочь вернувшимся из зоны СВО военнослужащим найти своё место в мирной жизни. Проект позволяет военнослужащим получить знания и навыки для построения карьеры. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Приём заявок на участие в программе продлится до 30 апреля на сайте. Затем участникам нужно будет пройти онлайн-тестирование, которое проведут проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.

Следующим этапом будут собеседования с кандидатами, которые пройдут в период с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора представят 1 июля.

Обучение по программе стартует в сентябре и продлится ровно год. Бесплатная программа реализуется в очно-заочном формате. После завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ
28 апреля 2025, 10:25

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии за их участие в операции по ликвидации украинских боевиков, которые вторглись на территорию Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
26 апреля 2025 года российские Вооруженные Силы завершили боевые действия против группировки, которая, по словам властей, пыталась захватить часть российской территории. В заявлении подчеркивается, что в этой операции активно участвовали корейские военнослужащие, что соответствует международному праву и условиям Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Договор предусматривает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон, что, по мнению Кремля, и было осуществлено в данном случае.

В субботу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Он также подчеркнул значительный вклад Корейской Народной Демократической Республики.

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