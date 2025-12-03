Украинские дроны вторглись в воздушное пространство Ростовской области

03 декабря 2025, 06:30

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. О подробностях атаки в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.





БПЛА заметили в небе над населенным пунктом Каменка и еще в четырех муниципалитетах. По словам губернатора, в результате атаки мирные жители не пострадали.



«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах... Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.