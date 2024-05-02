Ящик с тротилом нашли в подвале заброшенного дома под Херсоном

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Крупный схрон с боеприпасами нашли в подвале заброшенного дома в Херсонской области, пишет «Лента.ру».
Ящик с боеприпасами обнаружили полицейские совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии, заявили в пресс-службе МВД РФ.
Отмечается, что силовики извлекли из тайника 100 единиц боеприпасов, общим весом 25 килограммов. Их уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Как рассказали в ведомстве, работа по выявлению хранилищ с оружием и боеприпасами в регионе продолжается.
Ранее сообщалось, что силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на чердаке в селе Обильное Мелитопольского района. Там находились гранатомет, два автомата Калашникова, 500 патронов калибра 5,45 мм и различные гранаты.
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Отмечается, что силовики извлекли из тайника 100 единиц боеприпасов, общим весом 25 килограммов. Их уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Как рассказали в ведомстве, работа по выявлению хранилищ с оружием и боеприпасами в регионе продолжается.
Ранее сообщалось, что силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на чердаке в селе Обильное Мелитопольского района. Там находились гранатомет, два автомата Калашникова, 500 патронов калибра 5,45 мм и различные гранаты.
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Алёна Самарева