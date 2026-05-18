За Андрея Ермака внесли полный залог для выхода из СИЗО
Журналист Михаил Ткач сообщил, что за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, собрали более 154 млн гривен, или около $3,5 млн. Он уточнил, что поступило почти 200 платежей. Среди них — взносы по одной копейке.
11 мая мужчине предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен, или $10,5 млн, при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд отправил его под стражу на 60 суток и назначил альтернативный залог в 140 млн гривен, или около $3,1 млн.
Изначально деньги рассчитывали собрать сразу, чтобы Ермак не оставался в СИЗО. Сам он в суде говорил, что рассчитывает на помощь друзей и знакомых. Сбор затянулся, и в итоге Ермак провел в СИЗО четыре ночи.
Читайте также: