Симоньян сравнила Украину с одноразовыми резиновыми перчатками
Запад использует Украину как резиновые перчатки, которые после применения выбрасывают. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Журналистка подчеркнула, что западные силы не желают напрямую «пачкаться», находясь в противостоянии с Россией. Их метафорические руки всегда находятся в «оболочке», роль которой отводится Украине. Симоньян считает, что американские чиновники хотят воевать с Ираном, используя ОАЭ по той же схеме.
Главный редактор RT провела параллель с ковидными временами. Как известно, несколько лет назад люди, желающие обезопасить себя, носили одноразовые резиновые перчатки. Исполнив свою функцию, те отправлялись в мусорку. Такая же судьба ждет киевский режим, предположила журналистка.
«Их выбрасывают, и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет», — пояснила она.Ранее Симоньян заявила, что подаст в суд на телеканал Euronews из-за фейкового видео с ее участием. Клип сгенерировали, используя искусственный интеллект (ИИ). В нем российская журналистка якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Армению.