Симоньян: Запад использует Украину как резиновые перчатки, которые окажутся в мусорке

Фото: iStock/Natalia Shabasheva

Запад использует Украину как резиновые перчатки, которые после применения выбрасывают. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».





Журналистка подчеркнула, что западные силы не желают напрямую «пачкаться», находясь в противостоянии с Россией. Их метафорические руки всегда находятся в «оболочке», роль которой отводится Украине. Симоньян считает, что американские чиновники хотят воевать с Ираном, используя ОАЭ по той же схеме.



Главный редактор RT провела параллель с ковидными временами. Как известно, несколько лет назад люди, желающие обезопасить себя, носили одноразовые резиновые перчатки. Исполнив свою функцию, те отправлялись в мусорку. Такая же судьба ждет киевский режим, предположила журналистка.





«Их выбрасывают, и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет», — пояснила она.