Фото: istockphoto/Irina Piskova
В очередную крепость населенный пункт Часов Яр превращает командование Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав жалобы одного из украинских боевиков. По его словам, крепостями уже были Северодонецк, Артемовск, Марьинка и Авдеевка.
«Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци» (крепости). И все эти «фортеци», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов. И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов – за что?» – пожаловался боевик ВСУ.
До этого о тяжелых боях в Харьковской области сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил, что мирное население эвакуируют, но боевики ВСУ бьют по гражданским.
Читайте также:
Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС — видео
Дрон ВСУ атаковал еще одну нефтебазу на территории России
Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне
Никита Кротов