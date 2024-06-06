Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС — видео

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Как рассказывали российские бойцы группировки «Днепр» охранявшие Каховскую ГЭС год назад, рассказали, что ВСУ регулярно обстреливали станцию из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS. Кадры одного из ракетных ударов зафиксировала камера видеонаблюдения.
Кадры взрыва опубликовало РИА Новости. Удар был нанесён до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023 года. Тогда вода большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла. Под водой оказались в том числе Алёшки и Новая Каховка.
В области был введён режим чрезвычайной ситуации, сначала регионального, а затем федерального масштаба. Президент РФ Владимир Путин отметил, что варварская акция киевского режима привела к экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт.
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