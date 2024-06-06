Дрон ВСУ атаковал еще одну нефтебазу на территории России

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Украинский БПЛА атаковал еще одну нефтебазу на территории Российской Федерации.Дрон-камикадзе атаковал предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
В результате взрыва на одном из резервуаров начался пожар, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.
Ранее сообщалось о пожаре в районе нефтебазы в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось о пожаре в районе нефтебазы в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак