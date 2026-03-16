За последний час силы ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

16 марта 2026, 03:35

За последний час Собянин сообщил об уничтожении 20 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны сбили уже 20 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.