За последний час силы ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Российские средства противовоздушной обороны сбили уже 20 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первое сообщение об уничтожении дрона ВСУ в ночь с 15 на 16 марта Собянин выложил в 02:34 по московскому времени, последнее (на текущий момент) — в 03:24 по московскому времени.
На протяжении последнего часа информация о количестве сбитых БПЛА постоянно обновляется, их общее количество достигло 20 штук. По сведениям мэра столицы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
