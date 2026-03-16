Силы ПВО сбили за неделю почти три тысячи дронов ВСУ над Россией

16 марта 2026, 01:34

РИА Новости: Силы ПВО сбили за неделю не менее 2970 БПЛА над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили почти три тысячи украинских беспилотников над Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.





Отмечается, что с 9 по 15 марта ПВО уничтожила над территорией страны не менее 2970 дронов. Наибольшее количество БПЛА сбили в понедельник и воскресенье – 754 и 605 воздушных целей соответственно.



