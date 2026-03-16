Силы ПВО сбили за неделю почти три тысячи дронов ВСУ над Россией
Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили почти три тысячи украинских беспилотников над Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Отмечается, что с 9 по 15 марта ПВО уничтожила над территорией страны не менее 2970 дронов. Наибольшее количество БПЛА сбили в понедельник и воскресенье – 754 и 605 воздушных целей соответственно.
Согласно материалу, основную часть беспилотников перехватили над европейской частью России. При этом неделей ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 1999 дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.