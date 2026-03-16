Школьный учитель тайно снял десятки видео под юбками коллег
В Сингапуре судят школьного учителя, который два года тайно снимал видео под юбками своих коллег-женщин. Об этом сообщает издание Mothership.
Согласно материалу, 53-летний педагог в период с 2021 по 2023 год создал 174 непристойные видеозаписи, на которых зафиксировал «области груди и ягодиц шести учительниц без их согласия». Также на устройствах мужчины обнаружили клипы ещё трёх неустановленных женщин.
В настоящее время обвиняемый находится на свободе, его дело будет рассматриваться в суде 7 апреля. За вуайеризм и хранение порнографических материалов ему грозит до двух с половиной лет тюрьмы и крупный штраф.
Ранее «Радио 1» передавало, что жители турецкого города Ушак на западе страны переполошились из-за необычного ярко-зелёного свечения в небе. Многие приняли его за баллистическую ракету.
