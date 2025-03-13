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Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова Подоляка о РФ

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об агрессии РФ. Дипломат высказалась в своем telegram-канале.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — пишет Захарова.

Свой комментарий представитель МИД дала после слов Подоляка о РФ. Глава офиса украинского президента заявил, что России пора прекратить свои агрессивные действия, либо выполнить часть договоренностей с США.

Помимо комментария Захарова прикрепила к посту мем из фильма «Банды Нью-Йорка», где персонаж говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь!».

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#михаил подоляк
Президент РФ объявил, что может обсудить с Трампом идею перемирия на Украине
13 марта 2025, 22:12

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским лидером Дональдом Трампом идею перемирия на Украине, сообщило агентство ТАСС.
Владимир Путин обратил внимание, что Российской Федерации нужно по этому поводу провести переговоры с американскими коллегами.

«Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать», — уточнил глава государства на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Владимира Путина, Россия поддерживает саму по себе идею завершить украинский конфликт мирными средствами.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Президент объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.

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Президент РФ выразил благодарность освободившим Суджу военным
Путин поблагодарил военных, освободивших Суджу в Курской области
13 марта 2025, 21:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим, освободившим Суджу в Курской области. Российского лидера процитировало агентство РИА Новости.
«Вчера мне позвонили и сказали, что завтра Суджа будет в наших руках. Так и произошло. Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу», — обратил внимание глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что все намеченные планы российских войск на участки вклинения в Курскую область, удастся исполнить.

«Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты», — указал российский лидер.

Напомним, 13 марта Минобороны России сообщило, что армия России освободила Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Меловой и Подол.

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В ходе освобождения Суджи погиб командир батальона «Курские витязи» Крутиков
Депутат Гулиев: в Судже погиб командир батальона «Курские витязи» Крутиков
13 марта 2025, 20:01

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков получил смертельное ранение во время боев за город Суджа в Курской области, сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев во «ВКонтакте».
Уточнялось, что командир батальона «Курские витязи» ушел из жизни 12 марта. Депутат отметил, что Крутиков являлся гордостью Курской области.

Помимо прочего, Гулиев опубликовал фото российского бойца, который спал в военной форме на нескольких рюкзаках.

«Быть воином — жить вечно. Спасибо за службу и за Суджу, командир. Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом», — подписал депутат снимок.

Известно, что Крутиков до вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область руководил детским боксерским клубом «Витязь». Летом 2024 года Иван разместил в залах своего заведения беженцев. В то же все тренеры «Витязя» подписали контракт с Минобороны России.

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Путин озвучил решение РФ по предложенному США перемирию
Путин: РФ согласна на 30-дневное перемирие, но есть нюансы
13 марта 2025, 19:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на 30-дневное перемирие, однако есть множество важных вопросов, которые необходимо решить. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Как Украина будет использовать эти 30 дней? Будет продолжать мобилизацию? Будет перевооружать армию? В целом идею мирного завершения конфликта мы поддерживаем, но есть много вопросов, которые нужно обсудить», — заявил Путин.

Он также добавил, что ВС РФ наступают почти по всей линии соприкосновения, и пока непонятно, как именно будет решаться ситуация на протяжении почти двух тысяч километров по линии фронта в случае перемирия, и кто будет вести контроль остановки боевых действий.

Путин также задался вопросом, что в случае перемирия делать с ВСУ, находящимися в Курской области.

По словам российского лидера, это серьезные вопросы, которые еще предстоит решить.

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«Пошел на хитрость»: стало известно, зачем Зеленский согласился на перемирие
Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, чтобы столкнуть РФ и США лбами
13 марта 2025, 18:51

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на предложение США о прекращении огня на 30 суток, чтобы столкнуть РФ и США лбами. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Такое заявление опубликовано на сайте его движения.
«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения войны, потому он пошел на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — уверен Медведчук.

Подобной точки зрения придерживается и политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, Владимир Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня в надежде на то, что Россия на это не пойдет.

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