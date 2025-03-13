Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова Подоляка о РФ

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об агрессии РФ. Дипломат высказалась в своем telegram-канале.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — пишет Захарова.
Свой комментарий представитель МИД дала после слов Подоляка о РФ. Глава офиса украинского президента заявил, что России пора прекратить свои агрессивные действия, либо выполнить часть договоренностей с США.
Помимо комментария Захарова прикрепила к посту мем из фильма «Банды Нью-Йорка», где персонаж говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь!».
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