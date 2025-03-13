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Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ

Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Киев получил от Канады первый транш в размере 1,7 миллиарда долларов, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем telegram—канале.

Инициатива G7 ERA подразумевает собой программу экстренного кредитования Украины за счет замороженных российских активов. В общей сложности на эти цели Канада выделила 5 миллиардов канадских долларов, что равняется порядка 3,5 миллиардам долларов США. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в ответ на это Россия начнет использовать доходы от замороженных иностранных активов.

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«Welcome, в любую секунду»: Путин заявил, что РФ ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
Путин: Россия ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний
13 марта 2025, 21:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Главу государства процитировало агентство ТАСС.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин объявил, что возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может поразительно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний.

«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — обратил внимание российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Президент РФ объяснил, что из страны никакие компании не выгонялись.

«Welcome, в любую секунду», — сказал глава государства.

Еще Путин уточнил, что Москва никаких преференций в этих ситуациях для иностранцев создавать не собирается, а власти будут исходить из сложившейся в настоящий момент ситуации.

«Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — добавил президент России.

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Настоящий принц: Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом
«Завидный жених» Николай Лукашенко прилетел в Москву вместе с отцом
13 марта 2025, 19:30

Александр и Николай Лукашенко (Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вместе с ним прилетел его 20-летний сын Николай.
Лукашенко-младший уже давно волнует сердца девушек, и каждое его появление на публике вызывает массу эмоций у многочисленных поклонниц. Николай Лукашенко — настоящий принц: он красив, образован, галантен и учтив. На публичных мероприятиях ведет себя подчёркнуто сдержанно, не привлекая дополнительного внимания.

Личность матери Николая неизвестна, сам он говорил, что она работает врачом и не является медийным человеком. В 2022 году Николай окончил с золотой медалью школу, сейчас учится в Белорусском государственном университете на факультете технологии органических веществ и проходит подготовку на военной кафедре.

Сын белорусского президента не стремится связывать жизнь с политикой, его интересы лежат в сфере биологии и медицины. В 2023 году он написал и опубликовал актуальную научную статью о белках, влияющих на иммунитет млекопитающих, и их значении в лечении коронавируса.

«Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику. Но он настоящий мужчина и сам примет решение», — говорил ранее Александр Лукашенко.

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Путин может встретиться со спецпосланником Трампа вечером 13 марта
13 марта 2025, 18:25

Фото: istockphoto/vchal

Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Кремле 13 марта. Это произойдёт сразу после встречи с Александром Лукашенко.
Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что встреча с Уиткоффом пройдет в первом корпусе Кремля вечером 13 марта. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Москву, он приземлился в международном аэропорту «Внуково».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что Кремль дополнительно сообщит, если Путин решит лично принять Уиткоффа. Он также отметил, что на 13 марта «запланированы определенные контакты».

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Захарова: Слова президента Италии Маттарелы о ядерном оружии России — враньё
Захарова назвала слова президента Италии о ядерной угрозе со стороны РФ враньём
13 марта 2025, 17:49

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Высказывания президента Италии Серджо Матареллы о якобы угрожающем Европе российском ядерном оружии являются враньем, фейком. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите их все», — прокомментировала дипломат высказывание итальянского лидера, выступая на брифинге перед журналистами.

Спикер МИД РФ также отметила, что такие заявления в большей степени применимы к Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, рассуждавшему о расширении ядерного зонтика на весь европейский континент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал идею Макрона об использовании ядерного оружия Франции для защиты Европы как забавную. Он отметил, что Париж никак не сможет защитить Европейский союз «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».

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Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию
Слуцкий: ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов в РФ до конца года
13 марта 2025, 17:16

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов, сообщило агентство РИА Новости.
«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — обратил внимание Слуцкий.

Депутат уточнил, что число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу. Еще Слуцкий заявил, что государству необходима четкая стратегия миграционной политики. Лидер ЛДПР пояснил, что в ее основе должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели.

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#леонид слуцкий
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