Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ

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Киев получил от Канады первый транш в размере 1,7 миллиарда долларов, который обеспечен доходами от замороженных активов РФ. Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета», — написал Шмыгаль в своем telegram—канале.
Инициатива G7 ERA подразумевает собой программу экстренного кредитования Украины за счет замороженных российских активов. В общей сложности на эти цели Канада выделила 5 миллиардов канадских долларов, что равняется порядка 3,5 миллиардам долларов США. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что в ответ на это Россия начнет использовать доходы от замороженных иностранных активов.
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