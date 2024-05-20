Захарова: Некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление эстонского премьера Каи Каллас относительно обучения бойцов ВСУ.
В своем Telegram-канале Захарова выразила надежду, что детали этой ситуации будут разъяснены храброй Каей. По словам представителя российского МИДа, некоторые страны уже «получают» обратно своих инструкторов.
Ранее Каллас заявила, что некоторые страны, на свой страх и риск, уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих. Однако она подчеркнула, что члены НАТО не должны опасаться, что это может привести к усугублению конфликта.
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