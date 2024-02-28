Госдеп отверг идею отправки военных и инструкторов Киеву

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Соединенные Штаты не будут отправлять военных или инструкторов на Украину, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает информационное агентство ТАСС.
Миллер ответил на вопрос журналиста о том, можно ли направить Украине инструкторов, не отправляя военных. Как отметил Миллер, в данном случае США не делают различия между военными частями и инструкторами по военной подготовке.
По его словам, об этом ясно сообщил президент США Джо Байден.
Ранее в США поддержали идею Парижа отправлять войска на помощь Киеву.
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«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину», – сказал глава пресс-службы, опровергнув утверждение о том, что США собираются отправить в Киев специалистов.
Ранее в США поддержали идею Парижа отправлять войска на помощь Киеву.
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Александр Климов