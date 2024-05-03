Захарова обвинила Киев в подготовке новой атаки на Крымский мост

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим открыто готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада. Об этом Захарова сообщила в ходе брифинга.
По мнению Захаровой, трудно поверить в то, что подготовка к нападению теперь происходит на открытом уровне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и «получат удар возмездия».
Захарова заключила, что российская сторона также открыто предупреждает об этом США, Великобританию и Европейский союз.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил полностью уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.
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Захарова заключила, что российская сторона также открыто предупреждает об этом США, Великобританию и Европейский союз.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил полностью уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.
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Екатерина Коршунова