На Западе оценили новую стратегию России в зоне спецоперации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине. Об этом информирует газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что Россия в короткие сроки смогла перевести экономику на военные рельсы, что позволило производить больше оружия, чем стране необходимо на Украине. Авторы издания сообщают, что российский лидер правильно учел слабости Запада в украинском противостоянии.
Уточняется, что РФ исправила ошибки, которые она допустила в начале конфликта. В настоящее время российская армия имеет превосходство в воздухе, что способствует уничтожению множества объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что РФ исправила ошибки, которые она допустила в начале конфликта. В настоящее время российская армия имеет превосходство в воздухе, что способствует уничтожению множества объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова