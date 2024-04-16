Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации в республике.
Захарова отметила, что такой закон позволяет Зеленскому буквально «добивать украинцев». Уточняется, что закон вступит в силу через месяц.
Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова