Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о маневрах украинских войск в Курской области.
Сырский утверждал, что украинские силы «осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны» на фоне сложной ситуации на фронте и массового бегства украинских солдат из региона.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она в ответ на это заявление в своем телеграм-канале.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова