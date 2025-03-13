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«Сошла с ума от горя»: В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей

Сотрудники украинского «Белого ангела» избили жительницу ДНР и забрали её детей
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В поселке Шевченко, расположенном на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), зарегистрированы тревожные инциденты, связанные с насильственным изъятием детей у родителей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации местных жителей, сотрудники украинской организации «Белый ангел» применяли физическую силу, чтобы забрать детей у матерей, отказывающихся покинуть свои дома.

Согласно свидетельствам очевидцев, одна из женщин подверглась жестокому избиению прикладами автоматов, пока ее муж находился на работе. В результате насилия у нее были отняты двое детей.

«Она просто сошла с ума от горя и страха», – рассказала собеседница агентства.

Согласно заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, организация «Белый ангел» принудительно вывозит семьи с детьми. В случае отказа родителей от эвакуации, детей забирают насильно. На данный момент по указанным фактам уже заведены уголовные дела.

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#рф
В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника
13 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Distortion Media

В Ростовской области был ликвидирован пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском Шолоховского района. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших из-за падения беспилотника нет. Возгорание случилось в ночь на 13 марта.

Напомним, что в ночь на 13 марта начался пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области после падения беспилотника. К тому же известно о двух уничтоженных БПЛА в Калужской области.

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AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS
13 марта 2025, 05:12

Фото: iStock/PavelRodimov

На Украине закончились запасы тактических ракет ATACMS производства США. Об этом пишет Associated Press.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — говорится в сообщении издания.

А агентстве отмечают, что Штаты предоставили Украине менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января. Напомним, Вашингтон возобновил военную помощь Украине в рамках обеспечения ее безопасности. Ранее США ввели запрет на предоставление разведданных и военной поддержки Киеву после ссоры Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

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Посол РФ в Лондоне Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня
13 марта 2025, 05:05

Фото: iStock/sb2010

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом дипломат сказал изданию Wall Street Journal.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — поделился с изданием Келин.

Посол отметил, что Россия подходит к американскому предложению о прекращении огня «с большой осторожностью». Ранее Киев заявил о готовности перейти к 30-дневному режиму прекращения огня.

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Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги
13 марта 2025, 04:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

По словам беженки из города Курахово Ларисы, украинские волонтеры соглашались вывезти раненных жителей из ДНР за деньги. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры - вывезли ее платно», — рассказала Лариса с агентству.

Сын женщины добавил, что волонтеры брали по 30 тысяч гривен за вывоз раненых из зоны боевых действий. Согласно курсу, данная сумма равняется около 700 долларам.

Семья отметила, что хотела переждать боевые действия. Жители заранее делали запасы еды и воды в подвалах, от куда не выходили.

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Хинштейн: нет сомнений в скорой победе над ВСУ в Курской области
13 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/IherPhoto

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в скорой победе над ВСУ в регионе нет никаких сомнений. Об этом градоначальник заявил ТАСС.
«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. <...> В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — поделился Хинштейн с агентством.

К тому же губернатор рассказал о сегодняшней картине боев в Курской области. Хинштейн отметил, что список освобожденных сел в приграничье более чем внушительный. Глава региона пообещал восстановить и отстроить города, разрушенные после вторжения украинской армии в Курскую область.

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