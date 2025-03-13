«Сошла с ума от горя»: В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей

Фото: iStock/eranicle
В поселке Шевченко, расположенном на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), зарегистрированы тревожные инциденты, связанные с насильственным изъятием детей у родителей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации местных жителей, сотрудники украинской организации «Белый ангел» применяли физическую силу, чтобы забрать детей у матерей, отказывающихся покинуть свои дома.
Согласно свидетельствам очевидцев, одна из женщин подверглась жестокому избиению прикладами автоматов, пока ее муж находился на работе. В результате насилия у нее были отняты двое детей.
Согласно заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, организация «Белый ангел» принудительно вывозит семьи с детьми. В случае отказа родителей от эвакуации, детей забирают насильно. На данный момент по указанным фактам уже заведены уголовные дела.
Читайте также:
AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS
Посол РФ в Лондоне Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня
Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги
Согласно свидетельствам очевидцев, одна из женщин подверглась жестокому избиению прикладами автоматов, пока ее муж находился на работе. В результате насилия у нее были отняты двое детей.
«Она просто сошла с ума от горя и страха», – рассказала собеседница агентства.
Согласно заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, организация «Белый ангел» принудительно вывозит семьи с детьми. В случае отказа родителей от эвакуации, детей забирают насильно. На данный момент по указанным фактам уже заведены уголовные дела.
Читайте также:
AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS
Посол РФ в Лондоне Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня
Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги
Дарья Осипова