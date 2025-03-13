«Сошла с ума от горя»: В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом дипломат сказал изданию Wall Street Journal.