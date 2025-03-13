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AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS

Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

На Украине закончились запасы тактических ракет ATACMS производства США. Об этом пишет Associated Press.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — говорится в сообщении издания.

А агентстве отмечают, что Штаты предоставили Украине менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января. Напомним, Вашингтон возобновил военную помощь Украине в рамках обеспечения ее безопасности. Ранее США ввели запрет на предоставление разведданных и военной поддержки Киеву после ссоры Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

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Посол РФ в Лондоне Келин: Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня
13 марта 2025, 05:05

Фото: iStock/sb2010

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом дипломат сказал изданию Wall Street Journal.
«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня... Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — поделился с изданием Келин.

Посол отметил, что Россия подходит к американскому предложению о прекращении огня «с большой осторожностью». Ранее Киев заявил о готовности перейти к 30-дневному режиму прекращения огня.

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Беженка из Курахово: украинские волонтеры вывозили раненых из ДНР за деньги
13 марта 2025, 04:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

По словам беженки из города Курахово Ларисы, украинские волонтеры соглашались вывезти раненных жителей из ДНР за деньги. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, ее вывезли волонтеры - вывезли ее платно», — рассказала Лариса с агентству.

Сын женщины добавил, что волонтеры брали по 30 тысяч гривен за вывоз раненых из зоны боевых действий. Согласно курсу, данная сумма равняется около 700 долларам.

Семья отметила, что хотела переждать боевые действия. Жители заранее делали запасы еды и воды в подвалах, от куда не выходили.

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#волонтеры
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#украина
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Хинштейн: нет сомнений в скорой победе над ВСУ в Курской области
13 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/IherPhoto

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в скорой победе над ВСУ в регионе нет никаких сомнений. Об этом градоначальник заявил ТАСС.
«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. <...> В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — поделился Хинштейн с агентством.

К тому же губернатор рассказал о сегодняшней картине боев в Курской области. Хинштейн отметил, что список освобожденных сел в приграничье более чем внушительный. Глава региона пообещал восстановить и отстроить города, разрушенные после вторжения украинской армии в Курскую область.

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#александр хинштейн
#украина
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Трамп признал факт войны НАТО с Россией на Украине
13 марта 2025, 04:06

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп признал факт войны между НАТО и Россией на территории Украины. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — заявил Трамп.

Также в ходе встречи президент США поделился своим мнением о будущем его страны в составе НАТО. Трамп отметил необходимость справедливого отношения к Штатам со стороны других стран альянса. К тому же Вашингтон перестанет помогать тем участникам НАТО, кто не выполняет финансовых обязательств перед альянсом.

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В курской Судже и ее окрестностях нашли около 100 пропавших без вести граждан
13 марта 2025, 01:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом рассказал помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов.
«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — рассказал Мезинов РИА Новости.

Речь идет о гражданах, с которыми пропала связь после вторжения украинских войск в Курскую область. В частности пропавшие являлись жителями Суджи и ее окрестностей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские солдаты бьют кассетными боеприпасами по группам, которые эвакуируют жителей Суджи и близлежащих населенных пунктов. Обстановку военноначальник охарактеризовал как очень тяжелую.

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