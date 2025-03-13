AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS

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На Украине закончились запасы тактических ракет ATACMS производства США. Об этом пишет Associated Press.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — говорится в сообщении издания.
А агентстве отмечают, что Штаты предоставили Украине менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января. Напомним, Вашингтон возобновил военную помощь Украине в рамках обеспечения ее безопасности. Ранее США ввели запрет на предоставление разведданных и военной поддержки Киеву после ссоры Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.
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