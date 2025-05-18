Сужение котла под Торецком, освобождение Александрополя и теснение ВСУ на покровском фронте: последние новости СВО на 18 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу с РФ в окрестностях Рыжевка — Тёткино и Павловка — Новый Путь. В ходе боевых действий большинство вражеских солдат было уничтожено в районе границы. Оставшиеся в живых отступили вглубь украинской территории. Переход границы не допущен.
В Сумской области продолжается работа по зачистке территории и уничтожению мест скопления живой силы и техники противника. ВС РФ, выбив украинских военных из нескольких укреплённых позиций, продолжают наступление на окраинах населённого пункта Беловоды. В целом на Сумском направлении продвижение российских войск составило более 600 метров.
Торецкое направление
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Александрополь. ВС РФ на данном направлении ведется работа по блокированию дороги, которая соединяет Константиновку с Покровско-Мирноградской агломерацией, и очистке котла, сформированного между Александрополем, Зарёй и Романовкой.
В населённом пункте Романовка российские военные заняли позиции на восточной окраине, постепенно оттесняя армию ВСУ к центру. Кроме того, освобождена Новая Полтавка и продолжается наступление в направлении Русин Яра и Яблоновки.
Северское направление
На северском участке фронта российские штурмовые отряды смогли продвинуться в населённом пункте Верхнекаменское, где сейчас идут ожесточённые бои. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, но российские войска продолжают наступление.
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Угледарское направление
ВС РФ проводят операцию по освобождению территории к западу от Вольного Поля. В районе Шевченко, где расположены крупные запасы лития, украинские военные оказались в тактической изоляции после блокировки дороги на Воскресенку.
По информации, полученной с мест, стало известно об освобождении поселка Богатырь. ВС РФ укрепляют позиции на флангах.
В районе Алексеевки продолжаются активные боевые действия. ВСУ пытались провести контратаку к востоку от села, но, потеряв две боевые бронированные машины, отступили.
Покровское направление
В этом районе боевые действия подошли вплотную к границе Днепропетровской области. ВСУ передислоцировали на этот участок боевиков из запрещённой в Российской Федерации террористической организации «Айдар».
Несмотря на упорное сопротивление, российские силы смогли продвинуться к югу от Богдановки, увеличив зону своего контроля на один километр. На западном направлении от Покровска боевые действия продолжаются в Удачном и в северо-западной части Котлино.
В районе Зверево — Леонтовичи продолжаются ожесточённые столкновения на подступах к террикону. В то же время в лесополосе у Бельгийки разворачиваются напряжённые бои. В восточной части этой территории ВС РФ перемещаются по железнодорожным путям в сторону Новоукраинки и Чунишино, а также вдоль трассы, которая находится севернее Малиновской развязки.
Краснолиманское направление
ВС РФ продолжают успешно продвигаться на данном направлении. Их цель — занять правый берег реки Жеребец к югу от Торского, чтобы создать плацдарм для атаки на Лиман-Ямполь и окружить украинские войска в районе Северска. В Колодезях и Редкодубе продолжаются активные боестолкновения.
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