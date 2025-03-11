Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.