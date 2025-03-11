Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Захарова: атака БПЛА на Москву связана с визитом генсека ОБСЕ
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, не первый раз визит в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой украинских беспилотников. Захарова подчеркнула, что спонсоры Владимира Зеленского понизили ОБСЕ до уровня «говорильни», первоначальный смысл которой заключался в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе.

Напомним, сегодня 11 марта, Украина запустила рекордное число БПЛА по РФ. Силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ.

Читайте также:

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания БПЛА в их квартиру

ПВО России перехватила 337 беспилотников за ночь

Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
#бпла
#дипломат
#мид рф
#россия
#украина
#мария захарова
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу
БПЛА упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области
11 марта 2025, 09:06

Фото: iStock/GKV

Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на железнодорожные пути в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
Помимо этого он отметил, что в Киржачском районе были подавлены два БПЛА, один упал в Александровском районе без повреждений. По неподтверждённым данным, ещё два БПЛА подавлены в Петушинском и Александровском районах. Угроза сохраняется, информация проверяется специальными службами.

«В настоящее время подтверждена информация о четырёх беспилотниках», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

ПВО России перехватила 337 беспилотников за ночь

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания БПЛА в их квартиру

В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»
#движение
#семья
#военные
#бпла
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО России перехватила 337 беспилотников за ночь
11 марта 2025, 08:44

Фото: iStock/sommersby

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над территорией Курской области — 126 беспилотников, а также 91 над Московской областью.

Кроме того, были уничтожены 38 БПЛА над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью и 22 — над Рязанской областью. В других регионах также отмечены случаи перехвата: 10 БПЛА над Калужской областью, восемь — над Липецкой и Орловской областями, шесть — над Воронежской областью и три — над Нижегородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

Чёрный беспилотник нашли в Черноголовке Московской области

В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»

Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
#беспилотник
#бпла
#всу
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания БПЛА в их квартиру
Жительница Сапронова рассказала, как спаслась от попадания БПЛА в её квартиру
11 марта 2025, 08:43

Фото: iStock/aapsky

Жительница подмосковного Сапронова и её семья чудом спаслись после попадания украинского дрона в их квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Елены Расторгуевой, БПЛА залетел в окно их квартиры на 20-м этаже около 5 утра. Она и ее супруг проснулись от громкого взрыва, после чего сразу же побежали к детям, взяли домашних животных и самостоятельно эвакуировались.

Отмечается, что взрывной волной в квартире семьи Расторгуевых выбило два окна, сорвало дверцы шкафов и повредило мебель. SHOT уточняет, что никто не пострадал.

Согласно информации Минобороны РФ на 8:22 мск, силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.

Читайте также:

Чёрный беспилотник нашли в Черноголовке Московской области

В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»

Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном
#окно
#квартиры
#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#мебель
#семьи
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чёрный беспилотник нашли в Черноголовке Московской области
11 марта 2025, 08:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Чёрный беспилотник обнаружили в Черноголовке Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, БПЛА лежит рядом с жилым домом. Уточняется, что взрывное устройство осталось целым.




К месту едут взрывотехники, говорится в публикации.

Согласно информации Минобороны России на 8:22 мск, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ, из них 91 БПЛА — над территорией Московской области.

Читайте также:

Сбитый БПЛА пробил крышу многоэтажки в подмосковном Видном

Силы ПВО сбили три беспилотника над Владимирской областью

В Домодедово вспыхнул пожар

#пожар
#бпла
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедове сотрудник погиб при падении обломков БПЛА у «Мираторга»
11 марта 2025, 08:22

Фото: iStock/jorgeantonio

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на парковку предприятия «Мираторг» в Домодедовском районе погиб охранник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По информации источника, инцидент произошел на территории парковки, где в результате атаки произошло возгорание нескольких автомобилей. К сожалению, один из охранников, находившихся на месте, не смог выжить.

На данный момент оперативные службы работают на месте происшествия, проводя расследование и оценивая последствия атаки.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Силы ПВО сбили три беспилотника над Владимирской областью

В Домодедово вспыхнул пожар

Появились новые сведения о ночной атаке ВСУ на Москву и Подмосковье: жертвы и разрушения
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате