Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, не первый раз визит в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой украинских беспилотников. Захарова подчеркнула, что спонсоры Владимира Зеленского понизили ОБСЕ до уровня «говорильни», первоначальный смысл которой заключался в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе.
Напомним, сегодня 11 марта, Украина запустила рекордное число БПЛА по РФ. Силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ.
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Екатерина Коршунова