Захарова заявила, что Киев приурочил серию терактов в Донбассе к юбилею референдума

Фото: сайт МИД РФ
Киевские власти приурочили серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) к юбилею референдума о самоопределении Донбасса в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
По словам дипломата, референдумы всегда вызывали на Украине «раздражение и ярость», поэтому к юбилею республик киевские власти при поддержке США и других западных стран, приурочили целую серию террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках.
Захарова пообещала, что все причастные к этим терактам будут неотвратимо наказаны.
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Анастасия Чинкова