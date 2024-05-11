СБУ рассказала о предотвращении терактов в Киеве 9 мая

Фото: iStock/shironosov
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Об этом пишет портал «Укринформ».
СБУ удалось сработать на опережение и задержать исполнителей теракта с поличным, сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.
По его словам, организаторы готовили серию терактов в Киеве к 9 мая.
Кроме того, Дехтяренко заявил, что в ходе задержаниями украинским силовикам удалось добыть дополнительную базу, которая якобы «безоговорочно подтверждает» причастность России к готовящимся террористическим актам.
СБУ пообещали дополнительно сообщить о деталях проведённой операции.
Читайте также:
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт
Задержанный в Тамбове диверсант готовил теракт по заданию РДК*
*запрещённая в России террористическая организация
По его словам, организаторы готовили серию терактов в Киеве к 9 мая.
Кроме того, Дехтяренко заявил, что в ходе задержаниями украинским силовикам удалось добыть дополнительную базу, которая якобы «безоговорочно подтверждает» причастность России к готовящимся террористическим актам.
СБУ пообещали дополнительно сообщить о деталях проведённой операции.
Читайте также:
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт
Задержанный в Тамбове диверсант готовил теракт по заданию РДК*
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова