Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик, сообщение от президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«11 мая 2014 года – поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота», — сообщается в телеграмме от имена президента жителям Донецкой Народной Республики.
Владимир Путин напомнил, что народ Донбасса храбро отражал агрессию киевского режима на протяжение долгих восьми лет, и в 2022 году получил возможность вернуться к своей Родине — России.
Глава российского государства отметил, что сегодня как Донецкая, так и Луганская Народные Республики являются полноправными субъектами Российской Федерации.
Путин выразил уверенность, что вместе мы сможем пройти через все испытания и добиться окончательного освобождения русской земли.
Читайте также:
Владимир Путин ввел новое почетное звание
Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений
Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить
Евгения Парфентьева