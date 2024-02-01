Залужный хотел вывести украинские войска из Авдеевки, однако Зеленский не согласился

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад предложил главе Украины Владимиру Зеленскому вывести солдат из Авдеевки, однако президент не согласился на такой шаг. Такие данные приводит Bild, ссылаясь на собственные источники.
По мнению Залужного, вывод войск из Авдеевки мог поспособствовать выравниванию фронта и облегчению обороны для ВСУ.
Также источники издания подтвердили слухи о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, однако многие украинские генералы выступают против назначения на его пост Александра Сырского, так как нынешний главком более гуманный и имеет популярность среди ВСУ.
Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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Также источники издания подтвердили слухи о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, однако многие украинские генералы выступают против назначения на его пост Александра Сырского, так как нынешний главком более гуманный и имеет популярность среди ВСУ.
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Элина Позднякова