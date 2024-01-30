Отставка Залужного была бы выгодна России, считает Балицкий

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Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России. Об это заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова передает РИА Новости.
«Да, Залужный – хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что обращать внимание стоит только на факты, а всю другую информацию вокруг Залужного, который оказался в публичном поле, воспринимать в качестве белого шума.
Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».
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Элина Позднякова