Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сообщается, что под одобрение Залужного также не попали пункты об установлении четких сроков ротаций военнослужащих и освобождения от военной службы инвалидов 2-й группы. Комментируя пункт о мобилизации женщин в украинские войска, Залужный отметил, что это может привести к массовым отъездам женщин за границу.
Главком ВСУ добавил, что на Украине также нет гарантированного призыва военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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