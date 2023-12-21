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СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

Данилов: в конфликте против России должны участвовать все граждане Украины
21 декабря 2023, 17:36
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. Об этом Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».
Данилов считает, что участвовать в данном противостоянии должны все граждане государства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Над Азовским морем уничтожена украинская ракета
Минобороны РФ: украинская ракета уничтожена над Азовским морем
21 декабря 2023, 17:38

Фото: iStockchameleonseye

Над акваторией Азовского моря средства ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 15.00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинская ракета была уничтожена средствами противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря.

Накануне вечером в городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник. По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска. 19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.

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МЧС РФ: В ряде приграничных с зоной СВО регионов запрещена торговля петардами
21 декабря 2023, 17:34

Фото: istockphoto/Nenadpress

В приграничных с зоной проведения спецоперации регионах запрещена торговля петардами на Новый год. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Он пояснил, что ограничения на продажу и применение пиротехнических изделий действуют в субъектах, граничащих с зоной СВО, а именно: в Ростовской, Брянской, Курской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Крым. Правильнее эти ограничения называть запретом, уточнил Воронов.

Для остальных регионов России в МЧС разработали специальные рекомендации по использованию пиротехники. Во-первых, приобретать петарды следует только в специализированных сертифицированных магазинах. Продавец обязан разъяснить покупателю правила использования фейерверков и технику безопасности.

Запускать фейерверки и петарды не следует под козырьками, с балконов, вблизи линий электропередач. Взрывать петарды нужно только в местах, специально определенных для этого администрацией.

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ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города
21 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/frantic00

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Донецкому национальному техническому университету (ДонНТУ). Повреждения получили здания библиотеки и третьего корпуса вуза.
По словам очевидцев, здание третьего корпуса в настоящее время горит. Точное количество прилётов неизвестно, но их было очень много. По предварительным данным, вахтер, находившийся в здании вуза, остался жив. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших пока в стадии уточнения.

Как сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), за прошедшие сутки военнослужащие ВСУ 25 раз обстреляли территорию региона. Повреждено семь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. Ранения различной степени тяжести в результате обстрелов получили 15 мирных жителей.

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«Был Антон, стал Тоня»: на что готовы украинцы, чтобы выехать за границу
На Украине назвали популярные основания для выезда мужчин за границу
21 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

В Госпогранслужбе Украины назвала топ самых популярных оснований, которые позволяют мужчинам призывного возраста выехать из страны.
Согласно сообщению ведомства, Украину ежедневно покидает порядка шести тысяч мужчин призывного возраста. При этом примерно 45-50% составляют водители, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров. Все они внесены в систему «Шлях» и обязаны вернуться в определенный срок.

15-17% являются людьми с инвалидностью и многодетными родители. По словам начальника отдела Госпогранслужбы Игоря Матвейчука, в последнее время набирает популярность заключения браков с многодетными мамами, для получения необходимых документов.

7% выезжающих мужчин признаны непригодными к военной службе. Еще 3% - это волонтеры, которые также обязаны вернуться на родину. Эта схема выезда за границу также популярна среди украинцев.

Многие уезжают как сопровождающие инвалидов. Матвейчук отметил, что там тоже есть лазейка - одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.

Матвейчук также рассказал, что один украинский мужчина подделал документы о смене пола для того, чтобы ему разрешили выехать за границу.

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«Придётся сражаться»: В НАТО боятся войны с Россией после падения Украины
Виндман: НАТО придется сражаться с Россией после разгрома Украины
21 декабря 2023, 16:16

Фото: iStock/Im Yeongsik

Странам НАТО придётся вступить в войну с Россией, после того, как Украина окончательно падёт, с таким заявлением выступил американский полковник Юджин Виндман в эфире MSNBC.
«Хотя Североатлантический альянс расширился и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца», — прокомментировал ситуацию Виндман.

Американский военный отметил, что в случае окончательного падения Киева, российская армия окажется на пороге стран-членов НАТО. Тогда сражаться с Москвой придётся уже не украинцам, а армии Североатлантического альянса.

Напомним, ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится всё хуже и хуже с каждым днём. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении начать высылать приглашения в военкоматы мужчинам, которые уехали за рубеж.

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Глава СБУ Малюк пригрозил усилить диверсии против РФ

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#армия
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Глава СБУ Малюк пригрозил усилить диверсии против РФ
21 декабря 2023, 15:30

Фото: iStock/cyano66

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил усилить диверсии против России в 2024 году, об этом он заявил в интервью для издания Politico.
Удары, которые Украина намерена нанести по территории России в следующем году Малюк сравнил с «иглой в сердце».

По его словам, главными целями диверсионных операций станут Крымское побережье и Чёрное море. Он намекнул, что удары будут «сюрпризами» для России, и будут наноситься как по военным, так и по иным объектам.

«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», - в завершении подчеркнул глава украинской Службы безопасности.

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Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
Глава Крыма Аксенов: военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней
21 декабря 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива. Он отметил, что основной аспект заключается лишь в том, когда западные страны завершат украинское финансирование.

Напомним, Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменном в следующем году. В этом году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента.

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Politico: Глава СБУ Малюк пригрозил ударить Россию «иглой в сердце»
21 декабря 2023, 14:45

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украине необходимо усилить диверсионные операции и перенести их вглубь территории России. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
В интервью изданию Politico он сообщил, что его ведомство готовит россиянам неприятные сюрпризы в Новом году. Какой-т конкретики Малюк избежал, пояснив, что не следует преждевременно раскрывать свои планы, так как они должны оказаться настоящим шоком для противника.

Он, впрочем, уточнил, что хотел бы перенести действие операций СБУ поближе к Кремлю. Однако дол понять, что основными объектами интереса спецслужбы будут материально-технические и военные объекты на бывших украинских территориях, освобождённых войсками РФ. Он заявил, что СБУ наносит выверенные точечные удары, сравнив их с ударами «иглой в сердце».

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Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин
21 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины, об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью для Bild.
«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», - прокомментировал ситуацию Умеров.

Министр обороны заявил, что приглашение посетить украинский военкомат должны получить все мужчины от 25 до 60 лет, проживающие за границей. При этом, тем, кто откажется явиться по приглашению, Умеров пригрозил санкциями.

По его словам, в настоящий момент на Украине ведутся обсуждения касаемо судьбы тех мужчин, которые так и не посетят пункты призыва добровольно.

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