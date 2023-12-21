СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. Об этом Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».