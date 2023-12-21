СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. Об этом Данилов сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».
Данилов считает, что участвовать в данном противостоянии должны все граждане государства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. По словам Аксенова, у украинской армии отсутствует всякая перспектива.
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Екатерина Коршунова