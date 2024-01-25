Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Об этом сообщает Mash.