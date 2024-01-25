Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в телеграм-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.
Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, 22 января Туск совершил визит на Украину, а также принял участие в совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
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