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В ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные. Об этом сообщил заместитель командира взвода, боец ВС России с позывным Лева, интервью опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам солдата, офицер украинских войск не ожидал увидеть русских военнослужащих, которых он воспринял как своих людей, вышедших из повиновения. После того, как он все осознал, то стал кричать и хвататься за пистолет.
Российские военные взяли его в плен, а также провели разведку боем направления, откуда пришел командир ВСУ. Эти действия позволило взводу успешно захватить выявленный опорный пункт противника.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и мнимые «демократические ценности».
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Екатерина Коршунова