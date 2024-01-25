Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.
Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.
Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.
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Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.
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Екатерина Коршунова