«Агрессивный популизм»: В РФ оценили заявления Трампа о помощи Украине
Асафов: заявление Трампа об Украине является агрессивным популизмом
Заявление американского лидера Дональда Трампа о готовности Вашингтона отправить Украине «столько оружия, сколько сможет», являются агрессивным популизмом. Так считает политолог Александр Асафов.
«Все заявления Трампа — это такой агрессивный популизм, который не всегда соответствует реальности. И здесь, конечно, когда он допускает оговорку "сколько смогут", ему это расширяет рамку возможного от нуля до бесконечности, потому что идет аудит, потому что самим надо», — отметил Асафов в разговоре с «Известиями».
Эксперт уточнил, что США потратили много оружия во время конфликта между Ираном и Израилем.
Асафов предположил, что Трамп окажет Украине незначительную помощь, однако представит он ее в качестве серьезной поддержки для защиты.
В свою очередь историк, журналист Владимир Скачко заявил Общественной Службе Новостей, что Трамп продолжит передавать Киеву вооружение.
«Американское оружие вновь пойдет на Украину, могут измениться только пропорции. Если сейчас прямые поставки вооружения США на Украину составляют 70%, а 30% — оплачивают европейцы, то теперь прямая доля американского оружия может составить 30%, а 70%, опять же американского оружия, оплатят европейцы», — считает специалист.
Трамп будет делать это для развития американского ВПК, заключил Скачко.