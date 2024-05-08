Заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами нашли под Авдеевкой

Фото: iStock:/Vladimir Dyavhkov
Спецслужбы ДНР нашли в пригороде Авдеевки заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по региону. Уточняется, что в результате совместных мероприятий УФСБ РФ по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в тайнике был найден один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два швейцарских противотанковых гранатомета РПГ Sakrat, около 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета, а также 800 патронов калибра 7,62.
Как подчеркнули в ведомстве, органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на освобожденных Россией территориях.
Читайте также:
«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства
«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ
На Украине анонсировали создание нового типа войск
Алёна Самарева