Запад предрек Украине обвал фронта из-за потери Часова Яра

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Потеря ВСУ Часова Яра вызовет эффект домино, который приведет к потере Киевом других городов.
Об этом заявил румынский аналитик Раду Хоссу, пишет журнал Newsweek. Как отметил Хоссу, битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, и в случае потери города украинскими боевиками давление Москвы на страны Запада может возрасти из-за населения от конфликта. При этом ситуация может запустить начало процесса урегулирования кризиса.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил о развале обороны украинской армии после потери Часова Яра. Также он отметил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет РФ возможность выйти на берег Днепра.
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Алёна Самарева