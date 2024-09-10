Запад толкает режим Зеленского через «красные линии», заявил Слуцкий

Фото: сайт Кремля
Атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что на фоне всё более масштабных неудач Украины на фронте США готовы запускать сценарий ещё большей эскалации конфликта. За все эти военные преступления Россия обязательно жёстко спросит с «кровавого клоуна» Зеленского и его соучастников, которые поддерживают все эти действия.
Слуцкий добавил, что коллективный Запад впал в безумство, поэтому все заявления европейских политиков о необходимости проведения переговоров сразу же девальвируются.
Запад готов развязать третью мировую войну для того, чтобы добиться своей цели – стратегического поражения России, отметил парламентарий.
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Слуцкий добавил, что коллективный Запад впал в безумство, поэтому все заявления европейских политиков о необходимости проведения переговоров сразу же девальвируются.
Запад готов развязать третью мировую войну для того, чтобы добиться своей цели – стратегического поражения России, отметил парламентарий.
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Анастасия Чинкова