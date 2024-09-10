«Ответят сполна»: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО
За все теракты киевский режим ответит сполна. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Слуцкий выразил слова поддержки жителям Раменского и отметил, что враг старается посеять панику среди граждан России, а также привести к дестабилизации внутри страны.
По его словам, атака БПЛА — это новый террористический акт «фашиствующей хунты Зеленского». Он отметил, что укронацисты, испытывая поражения на фронте, решили атаковать жилые районы и нападать на спящих мирных жителей.
Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
Слуцкий выразил слова поддержки жителям Раменского и отметил, что враг старается посеять панику среди граждан России, а также привести к дестабилизации внутри страны.
«Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал он.
По его словам, атака БПЛА — это новый террористический акт «фашиствующей хунты Зеленского». Он отметил, что укронацисты, испытывая поражения на фронте, решили атаковать жилые районы и нападать на спящих мирных жителей.
«Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна», — заключил депутат.
Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
Дарья Осипова