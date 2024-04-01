Запад в ужасе от военного хода России

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В марте ВС РФ нанесли сильнейшие за время спецоперации авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — сказал Меркурис.
Российские авиаудары привели к разрушительным последствиям для ВСУ, добавил он, подчеркнув, что ракетный арсенал РФ, направленный против украинских сил, огромен.
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Алёна Самарева