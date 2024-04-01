«Крупнейшее военное поражение»: Американский бизнесмен оценил контрнаступление ВСУ

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Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году стало самым крупным военным провалом в современной истории, и обвинил в этом администрацию США. Так он прокомментировал слова Илона Маска о возможной потере Украиной Одессы и выхода к морю.
Напомним, накануне Маск заявил, что в случае затяжного конфликта с Россией Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю.
При этом он отметил, что такой исход событий был предсказуем, однако союзники Украины настояли на контрнаступлении, пообещав поддержку.
При этом по итогам наступления Киев потерял большинство подготовленных боевых частей, а также вооружение. Теперь, по словам Сакса, Украине грозит исчезновение с карты мира.
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«Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — написал Сакс в своей соцсети.
При этом он отметил, что такой исход событий был предсказуем, однако союзники Украины настояли на контрнаступлении, пообещав поддержку.
При этом по итогам наступления Киев потерял большинство подготовленных боевых частей, а также вооружение. Теперь, по словам Сакса, Украине грозит исчезновение с карты мира.
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Элина Позднякова