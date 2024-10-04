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Застрелился комбат бежавшего из Угледара батальона ВСУ

«СТРАНА.ua»: Комбат сбежавшего под Угледаром батальона ВСУ застрелился
04 октября 2024, 21:00

Застрелился командир 86 батальона 123 бригады теробороны ВСУ, который покинул позиции под Угледаром. Игорь Гриб застрелился после того, как около 100 венных украинской армии отказались выполнять приказ и сдали позиции. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой украинскую армию.
Сообщается, что комбат Игорь Гриб застрелился после построения 2 октября. В эту пятницу, 4 октября, состоялось прощание с командиром. Его похоронят 5 октября в Кривом Озере Николаевской области.

Российские военные освободили Угледар 3 октября. После поражения командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ укрепить оборону на восточном фронте в ДНР. В ходе зачистки Угледара в плен сдались 44 солдата ВСУ, основная часть ВСУ оставила позиции и бежала.



По словам мирных жителей освобожденного города, 72 бригада ВСУ позиционировала себя, как подразделение «СС».

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Жители Угледара вышли к российским солдатам с пирожками из последних продуктов
Жители Угледара встретили российских солдат пирожками из последних продуктов
04 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Evgeny555

Жители освобожденного Угледара встретили российских солдат пирожками, которые приготовили из последних продуктов. Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь, и люди начинают выходить из укрытий к российским военным.
На окраинах Угледара идет зачистка последних укреплений ВСУ, а в центре мирные люди встречают российских солдат.
«Женщины, которые нас встретили, они с огромной радостью из последних продуктов готовили для наших бойцов пирожки. «Чем богаты, тем и рады», – приговаривали они», — цитирует слова российского бойца Комсомольская правда.

По словам солдат, сейчас местные рассказывают, какие зверства творили в Угледаре боевики ВСУ, которые открыто называли себя карательным батальоном СС.
«72-я бригада ВСУ, которая здесь находилась, позиционировала себя именно как подразделение «СС». Все это мы покажем потом, мировое сообщество должно видеть, кого они поддерживают», — говорит российский солдат.

К военным вышли 116 мирных жителей Угледара, люди признаются, что ждали российских солдат 2,5 года и теперь просят восстановить город.

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Завербованному ВСУ 72-летнему наёмнику из США грозит до 15 лет тюрьмы в России
04 октября 2024, 20:10

Фото: iStock/dangutsu

Гражданину США грозит до 15 лет лишения свободы в России за наёмничество в пользу ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 72-летнем пенсионере, который больше двух лет клялся, что является мирным гражданином и обожает Россию. Но после он кардинально изменил свою позицию.

В мае 2022 года российские военные взяли в плен Стефана Джеймса Хаббарда из штата Мичиган. Он давал слёзные интервью, в которых заявлял, что является гражданским, живёт с супругой Инной в Изюме, а на фронт попал случайно. Однако после проведения проверки выяснилось, что целенаправленно вступил в ряды ВСУ, был сержантом и управлял на поле боя танком.

В итоге наёмника привезли на суд в Москву. В ходе заседания он заявил, что ненавидит Россию, после чего его вместе с дипломатами из посольства США выгнали из зала суда. Сейчас мужчина ждёт приговора.

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#украина
#всу
#россия
#суд
#наемники
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Гладков: При атаке БПЛА ВСУ в Новой Таволжанке ранены семь человек
04 октября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские беспилотники атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате ранения получили семь местных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что одна женщина получила минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Медики доставляют её в областную клиническую больницу. Другую жительницу села, получившую осколочное ранение ноги, везут в Городскую больницу № 2 в Белгороде.

Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Два жителя Новой Таволжанки обратились в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно. После оказания первой помощи они продолжат лечение амбулаторно.

По словам главы областной администрации, в результате атаки дронов загорелись три автомобиля. Кроме того, повреждения получили хозяйственная постройка, грузовик и легковая машина.

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#Вячеслав Гладков
#ранение
#машина
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Около 80 боевиков и 12 бронемашин ВСУ ликвидированы ударом «Искандера» в Сумской области
МО РФ: 12 бронемашин ВСУ уничтожены ударом «Искандера» в Сумской области
04 октября 2024, 19:06

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по району сосредоточения ротно-тактической группы ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что при разведывательных мероприятиях бойцы группировки российских войск «Север» обнаружили район сосредоточения группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ. Они обустроились в лесополосе около населённого пункта Фрунзенка.

После расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по выявленным целям. В результате, были уничтожены 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

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#вс рф
#всу
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#минобороны рф
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Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении
04 октября 2024, 18:56

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские десантники уничтожили иностранных наемников на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты – ред.) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — рассказал перед ударом заместитель командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным «Дым».

Он рассказал, что украинцев в рядах ВСУ становится все меньше, а иностранных наемников - все больше. Чаще всего попадаются французы, немцы и поляки.

Ночью расчет боевой машины РСЗО «Ураган» получил координаты, после чего выдвинулся на позицию, оперативно отработал и покинул место, чтобы не попасть под ответный удар противника.

Объективный контроль подтвердил поражение назначенной цели.

«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта. По данным разведки, очень много наемников из блока НАТО. Наши войска активно продвигаются. Обстановка меняется в лучшую сторону», — заключил «Дым».

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#вс рф
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#угледар
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Пушилин: «Формула мира» Зеленского — всего лишь попытка привлечь внимание
04 октября 2024, 18:52

Фото: сайт Кремля

Всевозможные предлагаемые Киевом или его западными союзниками «формулы мира» по украинскому конфликту служат лишь для того, чтобы привлечь внимание к самой ситуации. Они абсолютно не могут быть реализованы на практике.
Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов в столице региона. Он подчеркнул, что планы мирного урегулирования без участия России являются нежизнеспособными, и это понимают даже на Западе.

Пушилин также подчеркнул, что все «мирные инициативы», поступающие от сочувствующих стран, плохо увязываются с желанием этих же стран предоставить Киеву дальнобойное вооружение для ударов по России. По мнению главы ДНР, эти поставки ни на что серьёзно не повлияют в плане безопасности Украины, но будут иметь большой информационный резонанс. В качестве аналогии он привёл вторжение ВСУ в Курскую область, бессмысленное с военной точки зрения, но широко распространённое Украиной в мировом сообществе в информационном плане.

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#вооружение
#поставки
#днр
#всу
#денис пушилин
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Выборы в США могут положить начало решению конфликта на Украине
Столтенберг: выборы в США могут положить начало решению конфликта на Украине
04 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в США появится тенденция к разрешению украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.
«После выборов (в США — ред.) будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения. Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — заявил Столтенберг.

По его словам, решение украинского конфликта лежит в продвижении ВСУ на поле боя в сочетании с некоторыми действиями в рамках переговорного процесса.

Он также считает, что союзникам Киева необходимо создать посадить Украину за стол переговоров, однако мир должен быть заключен на условиях, приемлемых для Киева.

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ВС РФ контролируют все дороги к Курахово в ДНР
04 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Evgeny555

Все дороги, которые ведут к Курахово в ДНР, находятся под контролем российских сил после освобождения Угледара. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами в Донецке.
«Потеря Украиной важного логистического узла (Угледара – ред.) или связующего звена, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал Пушилин.

По его словам, Угледар был единственным крупным городом на том направлении. Он располагается на высоте, что давало возможность ВСУ просматривать местность на десятки километров. Однако теперь, когда Угледар находится под контролем российских сил, для ВС РФ открывается оперативный простор для дальнейшего наступления. При этом дальше находятся только маленькие населенные пункты, уточнил Пушилин.

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#днр
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#пушилин
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На Украине впервые подтвердили ранение экс-главкома ВСУ Залужного в 2023 году
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение в 2023 году при ударе ВС РФ
04 октября 2024, 17:57

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в 2023 году при ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
По словам Кривоноса, ВС РФ нанесли удар по командному пункту на Запорожском направлении сразу после звонка от чиновника Офиса президента. Тогда главком ВСУ чудом не погиб.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — заявляет Кривоносв интервью, опубликованном украинским изданием «Страна».

Напомним, в мае 2023 года многие СМИ писали о ранении Залужного, однако Украина официально их никак не комментировала.

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