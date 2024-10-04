Застрелился командир 86 батальона 123 бригады теробороны ВСУ, который покинул позиции под Угледаром. Игорь Гриб застрелился после того, как около 100 венных украинской армии отказались выполнять приказ и сдали позиции. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой украинскую армию.
Сообщается, что комбат Игорь Гриб застрелился после построения 2 октября. В эту пятницу, 4 октября, состоялось прощание с командиром. Его похоронят 5 октября в Кривом Озере Николаевской области.
Российские военные освободили Угледар 3 октября. После поражения командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ укрепить оборону на восточном фронте в ДНР. В ходе зачистки Угледара в плен сдались 44 солдата ВСУ, основная часть ВСУ оставила позиции и бежала.
По словам мирных жителей освобожденного города, 72 бригада ВСУ позиционировала себя, как подразделение «СС».
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Российские военные освободили Угледар 3 октября. После поражения командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ укрепить оборону на восточном фронте в ДНР. В ходе зачистки Угледара в плен сдались 44 солдата ВСУ, основная часть ВСУ оставила позиции и бежала.
По словам мирных жителей освобожденного города, 72 бригада ВСУ позиционировала себя, как подразделение «СС».
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Лия Мурадьян